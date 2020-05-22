Синоптики предупредили о заморозках в Татарстане

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Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о том, что ночью 23 мая в регионе ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1 °С.
Синоптики предупредили о заморозках в Татарстане
  • Pixabay

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра, в республике сохраняется аномально холодная погода с температурами существенно ниже нормы.

По данным синоптиков, тёплая погода вернётся в татарстан 25 и 26 мая, при этом в отдельных районах ночью сохранится вероятность осадков.

Температура ночью +3...+9 °С, днём 25 мая воздух прогреется до +15...+20 °С, а 26 мая до +17...+22 °С.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что синоптики предупредили о грозе в Краснодарском крае.

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