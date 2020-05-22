Синоптик дал прогноз погоды на Урале в конце мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде на Урале в конце мая.

«В эти выходные дни на Урале ожидается стабилизация температурного режима, а уже на следующей неделе начнётся постепенное потепление. Поэтому говорить о том, что в регионе могут начаться снегопады, не приходится», — отметил Синенков в беседе с URA.RU.

Издание отмечает, что потепление начнётся по всей России. Это связано с повышением температуры в северных районах, откуда ранее холод спустился в среднюю полосу европейской части страны.

При этом заметное повышение температуры, в том числе в Предуралье, ожидается только во второй половине следующей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и Подмосковья. В беседе с телеканалом «360» он отметил, что «погода связана с совершенно устойчивым однородным процессом, когда в центре Европейской России перемещается холодный, генетически сформированный над Гренландией воздух».