В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

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В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро столицы. Так, по предварительным расчётам, прирост осадков за последние 24 часа составил 13 мм.
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
  • © РИА Новости

«За сутки в городе выпало около четверти месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм», — сказал представитель метеобюро.

По прогнозу синоптиков, облачная, дождливая и прохладная погода сохранится в столичном регионе до конца недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и Подмосковья. В беседе с телеканалом «360» он отметил, что «погода связана с совершенно устойчивым однородным процессом, когда в центре Европейской России перемещается холодный, генетически сформированный над Гренландией воздух».

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