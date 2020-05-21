Гела Месхи рассказал о роли главаря банды в сериале «Чёрная кошка»
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«Мой герой думал, что грабить — это просто: пришёл, направил пистолет и просто взял деньги. Но тут случается, что он убивает человека, который сопротивлялся при нападении. После этого события его мир переворачивается, и героя захватывает жажда наживы», — пояснил Месхи в комментарии для RT.
Он отметил, что Мишин стал королём преступного мира Подмосковья и решил, будто это продлится вечно.
«Для меня, как для актёра, интересно, что у этого персонажа раздвоение личности: его бросает то туда, то сюда. Я прежде никогда не играл таких полусумасшедших, истеричных людей», — добавил артист.
Прототипом Ивана Мишина в «Чёрной кошке» стал Иван Митин, главарь одноимённой банды, также известной как Банда Ивана Митина, или Банда «высокого блондина».
Показ сериала «Чёрная кошка» начнётся на телеканале «Россия 1» 25 мая.