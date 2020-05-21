В США снимут фильм о загадочной «вспышке заболевания» в одной из школ Мехико

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Режиссёр Исса Лопес («Тигры не боятся») снимет фильм Our Lady of Tears о загадочных событиях, которые произошли в 2007 году в одной из школ Мехико и затронули сотни девушек из бедных семей.
В США снимут фильм о загадочной «вспышке заболевания» в одной из школ Мехико
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По данным Variety, производством ленты займётся компания Blumhouse, а основой сюжета картины станет статья Дэниела Эрнандеса.

В 2007 году ученицы католической школы на окраине Мехико массово начали жаловаться на острую боль в ногах, тошноту и другие симптомы. Эпидемиологи проверили местную почву и воду, а также продукты, которыми питались девушки, но не нашли ничего необычного. Обследовавшие заболевших врачи тоже не выявили никаких патологий. Так стали появляться слухи о сверхъестественном происхождении происходящего.

Сценарий для картины напишет сама Исса Лопес. Она рассказала, что желание поделиться этой историей возникло у неё сразу после прочтения статьи. По словам режиссёра, она училась в похожей школе и неоднократно сталкивалась со страшными вещами, которые являются частью жизни мексиканских девушек из неблагополучных семей.

Ранее стало известно, что режиссёр хоррора «Оно» Дэвид Роберт Митчелл снимет супергеройский фильм Heroes & Villains.

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