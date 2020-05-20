Московский планетарий запустит новую онлайн-программу

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Московский планетарий запустит новую онлайн-программу «Астрогид» для детей и взрослых.
Московский планетарий запустит новую онлайн-программу
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в программу войдут лекции для взрослых любителей астрономии, а также познавательные занятия для детей в возрасте от пяти до десяти лет.

Кроме того, все желающие смогут посетить виртуальную выставку на сайте планетария, рассказывающую о самых древних обсерваториях мира. 

«По традиции в мае Московский планетарий приглашает горожан понаблюдать за звёздами в профессиональный телескоп, который расположен в Большой обсерватории. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса звёздный дом временно закрыт для посетителей, и мы подготовили специальную онлайн-программу «Астрогид», которая поможет погрузиться в мир астрономических наблюдений», — отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

Отмечается, что программа будет доступна на YouTube-канале и в соцсетях планетария.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.

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