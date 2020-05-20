Синоптики предупредили о ливнях и граде на Ставрополье

В Гидрометцентре предупредили, что в Ставропольском крае в конце недели ожидаются ливни, град и усиление ветра.

Как передаёт Newstracker.ru, 20 мая днём в регионе будет облачно и без осадков, температура поднимется до +28 °С. Скорость ветра составит 11 м/с.

Ночью похолодает до +10 °С, порывы ветра достигнут 10 м/с.

Днём 21 мая ожидаются дожди, грозы и град, а ветер усилится до 19 м/с. Аналогичная погода сохранится и в ночное время.

22 мая днём пройдут дожди, воздух прогреется до +22 °С. Скорость ветра не превысит 11 м/с.

Ранее глава Уральского института кардиологии Ян Габинский в беседе с URA.RU дал рекомендации людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне прогноза синоптиков о переменчивом лете в России.