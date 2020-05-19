В Оренбуржье «Ночь музеев» посетили почти 60 тысяч человек

Всероссийская акция «Ночь музеев» онлайн объединила почти 60 тыс. оренбуржцев.

Как передаёт RIA56 со ссылкой на региональное Министерство культуры, виртуальные посетители могли принять участие в розыгрышах, побывать на экскурсиях, выставках, квестах и мастер-классах.

Всего оренбуржцы во время акции могли дистанционно посетить более 150 мероприятий.

В частности, Оренбургский областной музей изобразительных искусств посетили более 9 тыс. человек, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей — более 7 тыс. человек.

На онлайн-экскурсиях Абдулинского историко-краеведческого музея побывали более 7 тыс. человек, а более 5 тыс. жителей Оренбуржья смогли увидеть мероприятия историко-краеведческого музея Александровского района.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину сообщал, что участниками онлайн-акции «Ночь в музее» стали около 850 тыс. человек.