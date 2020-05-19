В Оренбуржье «Ночь музеев» посетили почти 60 тысяч человек

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Всероссийская акция «Ночь музеев» онлайн объединила почти 60 тыс. оренбуржцев.
В Оренбуржье «Ночь музеев» посетили почти 60 тысяч человек
  • Pixabay

Как передаёт RIA56 со ссылкой на региональное Министерство культуры, виртуальные посетители могли принять участие в розыгрышах, побывать на экскурсиях, выставках, квестах и мастер-классах.

Всего оренбуржцы во время акции могли дистанционно посетить более 150 мероприятий.

В частности, Оренбургский областной музей изобразительных искусств посетили более 9 тыс. человек, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей — более 7 тыс. человек.

На онлайн-экскурсиях Абдулинского историко-краеведческого музея побывали более 7 тыс. человек, а более 5 тыс. жителей Оренбуржья смогли увидеть мероприятия историко-краеведческого музея Александровского района.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину сообщал, что участниками онлайн-акции «Ночь в музее» стали около 850 тыс. человек.

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