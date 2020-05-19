Около 850 тысяч человек стали участниками онлайн-акции «Ночь в музее»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что около 850 тыс. человек стали участниками онлайн-акции «Ночь в музее».

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, мероприятия в рамках акции проходили с 18:00 до 23:00 16 мая.

«Все-все онлайн-события «Ночи в музее» посмотрели около 850 тыс. человек. Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы», — отметила Сергунина.

Она добавила, что в связи с переходом на онлайн-формат в этом году в акции приняли участие на 321 тыс. человек больше, чем в прошлом.

Отмечается, что больше всего пользователей посетили площадку Мемориального музея космонавтики, семейный театральный фестиваль «Город в окне», инициированный Музеем Москвы, выставку «Комикс «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков в «бумажном кино», экспозицию Музея истории ГУЛАГа, а также онлайн-тур Музея зоопарка.