Московские парки подготовили ряд онлайн-мероприятий

На сайтах 18 столичных парков с 18 по 24 мая будут опубликованы новые образовательные и развлекательные онлайн-мероприятия.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, на страницах Бабушкинского парка в соцсетях можно будет послушать советы психологов.

«Парк Горького» и «Музеон» опубликуют новые виртуальные экскурсии.

Таганский парк организует спектакль-концерт «Эхо мелодии жизни: Александр Алябьев», а парк «Фили» представит лекцию ландшафтного дизайнера Алексея Бабина.

На страницах Воронцовского парка библиотекарь Ольга Баранова расскажет о судьбе испанского писателя Мигеля де Сервантеса и его романе «Дон Кихот», а на официальном сайте Лианозовского парка пройдёт урок ментальной арифметики.