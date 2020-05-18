Московские парки подготовили ряд онлайн-мероприятий

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На сайтах 18 столичных парков с 18 по 24 мая будут опубликованы новые образовательные и развлекательные онлайн-мероприятия.
Московские парки подготовили ряд онлайн-мероприятий
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Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, на страницах Бабушкинского парка в соцсетях можно будет послушать советы психологов. 

«Парк Горького» и «Музеон» опубликуют новые виртуальные экскурсии. 

Таганский парк организует спектакль-концерт «Эхо мелодии жизни: Александр Алябьев», а парк «Фили» представит лекцию ландшафтного дизайнера Алексея Бабина.

На страницах Воронцовского парка библиотекарь Ольга Баранова расскажет о судьбе испанского писателя Мигеля де Сервантеса и его романе «Дон Кихот», а на официальном сайте Лианозовского парка пройдёт урок ментальной арифметики.

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