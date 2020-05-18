Сценарист рассказала об истории создания сериала «Закрытый сезон»

Автор сценария сериала «Закрытый сезон» об эпидемии неизвестного вируса в курортном городке Алёна Званцова рассказала об истории его создания.

В беседе с РИА Новости она отметила, что появление коронавируса спустя год после съёмок сериала считает совпадением.

«Я хорошо жила и думала, что же может испортить мою прекрасную жизнь? Наверное, если кто-то заболеет из близких. Болезнь оставалась одним из немногих страхов. Любая эпидемия — это экстремальные обстоятельства, которые заставляют что-то переосмысливать в своей жизни, очень манкая тема для кино. И сколько примеров прекрасных… Я несколько лет носилась с этой идеей, но телеканалы говорили: «Ой, нет, мрачно, зрители расстроятся». А потом один из каналов проявил интерес», — пояснила Алёна Званцова.

Она добавила, что во время работы общалась с микробиологами, которые рассказали об особенностях распространения вирусов.

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