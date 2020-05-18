В пресс-службе «Московских сезонов» рассказали о программе мероприятий с 18 по 24 мая

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В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали об онлайн-программе с 18 по 24 мая.
В пресс-службе «Московских сезонов» рассказали о программе мероприятий с 18 по 24 мая
  • ©mos.ru

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу «Московских сезонов», 18 мая писатель Олег Рой расскажет о любимых местах в столице, книгах и мультфильмах.

19 мая запланированы выступления Сергея Арутюнова-Вертинского, Надежды Точилкиной и артистов группы ПЯТЕRО.

Московский планетарий 22 мая проведёт урок, в рамках которого экскурсовод Ирина Сухобокова расскажет о Луне. 

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в течение недели пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению рыбного супа, пасты болоньезе и банановых оладий.

Ранее куратор российского павильона на Венецианской биеннале, архитектор Ипполито Пестеллини Лапарелли в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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