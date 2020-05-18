В пресс-службе «Московских сезонов» рассказали о программе мероприятий с 18 по 24 мая
- ©mos.ru
Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу «Московских сезонов», 18 мая писатель Олег Рой расскажет о любимых местах в столице, книгах и мультфильмах.
19 мая запланированы выступления Сергея Арутюнова-Вертинского, Надежды Точилкиной и артистов группы ПЯТЕRО.
Московский планетарий 22 мая проведёт урок, в рамках которого экскурсовод Ирина Сухобокова расскажет о Луне.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что в течение недели пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению рыбного супа, пасты болоньезе и банановых оладий.
Ранее куратор российского павильона на Венецианской биеннале, архитектор Ипполито Пестеллини Лапарелли в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.