В Москве 16 мая ожидается до +17 °С

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В Москве в субботу, 16 мая, ожидается до +17 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве 16 мая ожидается до +17 °С
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +15...+17 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Ранее участковый врач-терапевт государственной поликлиники №107, член профсоюза врачей Москвы «Действие» Альбина Стрельченко в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по правильному питанию в переменчивую погоду.

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