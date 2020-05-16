В Москве 16 мая ожидается до +17 °С
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +15...+17 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Ранее участковый врач-терапевт государственной поликлиники №107, член профсоюза врачей Москвы «Действие» Альбина Стрельченко в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по правильному питанию в переменчивую погоду.