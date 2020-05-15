Фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2021 год

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Фестиваль «Усадьба Jazz», ранее запланированный на 30–31 мая 2020 года, перенесли на 2021 год в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2021 год
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как передаёт сайт «Москва 24», лайн-ап фестиваля будет немного изменён: в том числе Земфира, заявленная в качестве хедлайнера, в следующем году не будет принимать участие в мероприятии.

«Нет слов, чтобы описать, как непросто нам с командой было принять решение о переносе фестиваля. Но принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки «Усадьба Jazz», — призналась основатель и президент фестиваля Мария Сёмушкина.

Она также пожелала всем гостям, музыкантам и партнерам мероприятия здоровья и скорейшей всеобщей победы над коронавирусом.

По словам Сёмушкиной, те, кто уже приобрёл билеты на фестиваль в 2020 году, смогут посетить мероприятие в 2021 году.

Уточняется, что условия и сроки возврата билетов будут объявлены после окончания самоизоляции.

Ранее основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина в беседе с «Известиями» рассказала о возможном переносе мероприятия на конец лета или сентябрь.

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