Фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2021 год

Фестиваль «Усадьба Jazz», ранее запланированный на 30–31 мая 2020 года, перенесли на 2021 год в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Как передаёт сайт «Москва 24», лайн-ап фестиваля будет немного изменён: в том числе Земфира, заявленная в качестве хедлайнера, в следующем году не будет принимать участие в мероприятии.

«Нет слов, чтобы описать, как непросто нам с командой было принять решение о переносе фестиваля. Но принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки «Усадьба Jazz», — призналась основатель и президент фестиваля Мария Сёмушкина.

Она также пожелала всем гостям, музыкантам и партнерам мероприятия здоровья и скорейшей всеобщей победы над коронавирусом.

По словам Сёмушкиной, те, кто уже приобрёл билеты на фестиваль в 2020 году, смогут посетить мероприятие в 2021 году.

Уточняется, что условия и сроки возврата билетов будут объявлены после окончания самоизоляции.

Ранее основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина в беседе с «Известиями» рассказала о возможном переносе мероприятия на конец лета или сентябрь.