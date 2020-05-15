Режиссёр Андрей Зайцев рассказал о фильме «Блокадный дневник»

Короткая ссылка
Режиссёр Андрей Зайцев рассказал о своём фильме «Блокадный дневник», который посвящён событиям зимы 1941 года в Ленинграде.
Режиссёр Андрей Зайцев рассказал о фильме «Блокадный дневник»
  • kino-teatr.ru

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что главную роль сыграла актриса Ольга Озаллапиня, и у неё была сумасшедшая по сложности задача — перевоплотиться в человека, который знает, что вечером умрёт.

«Её героиня в последней стадии истощения, когда уже ничего не хочешь, кроме того, чтобы дойти до отца, обнять его и умереть. Ей нужно было каждый день погружать себя в это состояние, надевать килограммы тряпок и ватников, брести по колени в снегу. Но она выдержала все восемьдесят смен, полностью отдавшись этой роли», — заявил Зайцев.

Он также сообщил, что писал сценарий на основе «Дневных звёзд» Ольги Берггольц, свидетельств «Блокадной книги» и воспоминаний Даниила Гранина.

Как подчеркнул режиссёр, всё, что есть в ленте, является воспоминаниями переживших блокаду.

«И у Гранина, и у Берггольц, и в дневниках блокадников есть подробное описание города зимой 1941 года — самой лютой, когда от мороза и голода погибло очень много людей», — добавил он.

Ранее кинорежиссёр Юрий Лейзеров в интервью ФАН рассказал о работе над телесериалом «Крепкая броня», который посвящён героям Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить