Режиссёр Андрей Зайцев рассказал о фильме «Блокадный дневник»

Режиссёр Андрей Зайцев рассказал о своём фильме «Блокадный дневник», который посвящён событиям зимы 1941 года в Ленинграде.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что главную роль сыграла актриса Ольга Озаллапиня, и у неё была сумасшедшая по сложности задача — перевоплотиться в человека, который знает, что вечером умрёт.

«Её героиня в последней стадии истощения, когда уже ничего не хочешь, кроме того, чтобы дойти до отца, обнять его и умереть. Ей нужно было каждый день погружать себя в это состояние, надевать килограммы тряпок и ватников, брести по колени в снегу. Но она выдержала все восемьдесят смен, полностью отдавшись этой роли», — заявил Зайцев.

Он также сообщил, что писал сценарий на основе «Дневных звёзд» Ольги Берггольц, свидетельств «Блокадной книги» и воспоминаний Даниила Гранина.

Как подчеркнул режиссёр, всё, что есть в ленте, является воспоминаниями переживших блокаду.

«И у Гранина, и у Берггольц, и в дневниках блокадников есть подробное описание города зимой 1941 года — самой лютой, когда от мороза и голода погибло очень много людей», — добавил он.

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