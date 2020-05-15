В Мурманской области пройдёт литературно-художественный конкурс для школьников

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Министерство образования и науки Мурманской области и центр «Лапландия» с 18 мая запускают литературно-художественный конкурс «Добрые каникулы».
В Мурманской области пройдёт литературно-художественный конкурс для школьников
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Nord-News, к участию приглашаются школьники в возрасте от восьми до 17 лет.

«Конкурс проводится с 18 мая по 21 августа с целью формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков», — подчеркнули организаторы.

Отмечается, что в рамках номинации «Литературное творчество «Навстречу жаждущей мечте» будут награждены лучшие поэтические и прозаические работы, отражающие здоровый образ жизни.

А в категории «Изобразительное творчество «По секрету всему свету!» будут оцениваться стенгазеты, выполненные в любой технике.

Конкурсные материалы принимаются до 10 августа. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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