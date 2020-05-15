Садовод заявила о недостатке влаги из-за бесснежной зимы
- @oganichkina
«Сейчас у многих дачников теплицы. Высаживаем огурцы, помидоры, баклажаны, перцы», — отметила она в беседе с Nation News.
По её словам, зимой снега было мало, поэтому сухой земле нужен обильный полив.
«Почки и листочки не такие сочные выходят у плодовых деревьев и ягод. Я уже говорила, чтобы огородники поспешили всё полить, подкормить, подготовить грядки, посадить рассаду, посеять семена. Всё это нужно успеть сделать», — сказала Ганичкина.
Она добавила, что из-за бесснежной зимы влаги не хватает и хвойным деревьям.
Кроме того, считает эксперт, самое время заняться цветами.
Ранее глава московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов в беседе с ФАН дал рекомендации дачникам.