Светлана Светличная рассказала о своей самой любимой роли
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- РИА Новости
«Мне очень нравится моя Габи из «Семнадцати мгновений весны». Любимый режиссёр — Татьяна Лиознова. Любимый партнёр — Вячеслав Тихонов. Вы помните, какими взглядами мы с ним обменивались в «Мгновениях»? Это настоящая актёрская работа», — заявила она в беседе с kp.ru.
Как отметила Светличная, она любит и свою Нину Колчину из ленты «Им покоряется небо» Лиозновой. В картине также снимались Николай Рыбников и Евгений Евстигнеев.
«На киностудии им. Горького хотели снимать другую актрису в главной роли, но Татьяна Михайловна отстояла меня», — добавила Светличная.
Ранее актриса Елена Лагута в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с другими артистами.