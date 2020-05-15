Светлана Светличная рассказала о своей самой любимой роли

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, отмечающая 80-летие, рассказала о своей самой любимой роли.

«Мне очень нравится моя Габи из «Семнадцати мгновений весны». Любимый режиссёр — Татьяна Лиознова. Любимый партнёр — Вячеслав Тихонов. Вы помните, какими взглядами мы с ним обменивались в «Мгновениях»? Это настоящая актёрская работа», — заявила она в беседе с kp.ru.

Как отметила Светличная, она любит и свою Нину Колчину из ленты «Им покоряется небо» Лиозновой. В картине также снимались Николай Рыбников и Евгений Евстигнеев.

«На киностудии им. Горького хотели снимать другую актрису в главной роли, но Татьяна Михайловна отстояла меня», — добавила Светличная.

Ранее актриса Елена Лагута в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с другими артистами.