Умер скульптор Роман Шустров

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Скульптор Роман Шустров скончался в больнице в Санкт-Петербурге.
Умер скульптор Роман Шустров
  • © facebook.com/ShustrovRoman

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского в Facebook.

«Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали всё, что могли, но увы... Светлая память создателю «Петербургского ангела», — написал он.

Как указывает агентство, Шустров больше всего известен как автор мини-скульптуры «Петербургский ангел», которая находится в Измайловском саду Молодёжного театра на набережной Фонтанки. 

Ранее сообщалось, что народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств (РАХ), скульптор Анатолий Бичуков умер на 86-м году жизни.

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