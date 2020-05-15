Умер скульптор Роман Шустров

Скульптор Роман Шустров скончался в больнице в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского в Facebook.

«Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали всё, что могли, но увы... Светлая память создателю «Петербургского ангела», — написал он.

Как указывает агентство, Шустров больше всего известен как автор мини-скульптуры «Петербургский ангел», которая находится в Измайловском саду Молодёжного театра на набережной Фонтанки.

Ранее сообщалось, что народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств (РАХ), скульптор Анатолий Бичуков умер на 86-м году жизни.