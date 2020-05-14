У Epic Games Store произошёл сбой после объявления о бесплатной GTA V

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Посетители сайта магазина Epic Games Store могут столкнуться с проблемами в работе ресурса в связи с повышенной нагрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это произошло после объявления о бесплатной раздаче игры GTA V.
У Epic Games Store произошёл сбой после объявления о бесплатной GTA V
  • © Rockstar North

«Магазин Epic Games сейчас испытывает повышенную нагрузку», — говорится в сообщении в Twitter.

В компании отметили, что пользователи могут столкнуться с медленной загрузкой страниц, ошибками 500 или падением программы запуска.

«Мы понимаем, что многие пользователи не могут открыть магазин Epic Games и программу запуска. Мы благодарим вас за терпение и продолжаем работать над устранением проблем», — добавили там.

GTA V — компьютерная игра с открытым миром, изданная компанией Rockstar Games. Игра была выпущена осенью 2013 года.

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