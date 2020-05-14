Объявлена детская программа «Ночи в музее» в Москве

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В Москве объявили детскую программу акции «Ночь в музее», которая состоится 16 мая в онлайн-формате.
Объявлена детская программа «Ночи в музее» в Москве
  • ©mos.ru

«Бесплатные мероприятия пройдут с 16:00 до 20:00 на интернет-площадках культурных учреждений столицы. Это Музей Москвы, Биологический музей имени К.А. Тимирязева, галерея «Беляево», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Запланированы театральный фестиваль, мастер-класс по декорированию предметов, научные эксперименты. Мероприятия рассчитаны на детей всех возрастов.

Ранее портал Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».

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