Объявлена детская программа «Ночи в музее» в Москве

В Москве объявили детскую программу акции «Ночь в музее», которая состоится 16 мая в онлайн-формате.

«Бесплатные мероприятия пройдут с 16:00 до 20:00 на интернет-площадках культурных учреждений столицы. Это Музей Москвы, Биологический музей имени К.А. Тимирязева, галерея «Беляево», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Запланированы театральный фестиваль, мастер-класс по декорированию предметов, научные эксперименты. Мероприятия рассчитаны на детей всех возрастов.

Ранее портал Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».