Онлайн-марафон «День наследия — 2020» пройдёт 16 мая в Москве
- © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Запланированы виртуальные экскурсии по старинным особнякам столицы России, а также онлайн-прогулки по Парижу, Марселю, Лейпцигу и Лондону.
Программа также включает лекции о реставрации и архитектуре.
«Исторический онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню музеев, будет идти весь день: начнётся в 11:00 и завершится после 22:00. Участие в нём примут эксперты из разных стран», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Бесплатная трансляция будет организована на YouTube-канале Департамента культурного наследия Москвы, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».