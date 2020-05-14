Онлайн-марафон «День наследия — 2020» пройдёт 16 мая в Москве

Второй онлайн-марафон «День наследия — 2020» состоится 16 мая в Москве в преддверии Международного дня музеев.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Запланированы виртуальные экскурсии по старинным особнякам столицы России, а также онлайн-прогулки по Парижу, Марселю, Лейпцигу и Лондону.

Программа также включает лекции о реставрации и архитектуре.

«Исторический онлайн-марафон, приуроченный к Международному дню музеев, будет идти весь день: начнётся в 11:00 и завершится после 22:00. Участие в нём примут эксперты из разных стран», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Бесплатная трансляция будет организована на YouTube-канале Департамента культурного наследия Москвы, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».