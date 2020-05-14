Онлайн-выставку «Москва — с заботой об истории» посетили более 100 тысяч раз

Онлайн-экспозицию «Москва — с заботой об истории» посетили более 100 тыс. раз за неделю, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила Ракова, пользователям доступно около 7,5 тыс. материалов военного времени, переданных на хранение в Главархив через центры «Мои документы».

«Активнее всего жители просматривали раздел, посвящённый военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трёхмерном формате», — сказала она.

В виртуальном музее представлены письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки и плакаты.

Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».