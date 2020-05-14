Онлайн-выставку «Москва — с заботой об истории» посетили более 100 тысяч раз
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметила Ракова, пользователям доступно около 7,5 тыс. материалов военного времени, переданных на хранение в Главархив через центры «Мои документы».
«Активнее всего жители просматривали раздел, посвящённый военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трёхмерном формате», — сказала она.
В виртуальном музее представлены письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки и плакаты.
Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».