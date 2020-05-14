Онлайн-выставку «Москва — с заботой об истории» посетили более 100 тысяч раз

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Онлайн-экспозицию «Москва — с заботой об истории» посетили более 100 тыс. раз за неделю, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Онлайн-выставку «Москва — с заботой об истории» посетили более 100 тысяч раз
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила Ракова, пользователям доступно около 7,5 тыс. материалов военного времени, переданных на хранение в Главархив через центры «Мои документы».

«Активнее всего жители просматривали раздел, посвящённый военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трёхмерном формате», — сказала она.

В виртуальном музее представлены письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки и плакаты.

Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее».

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