В музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее»

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Генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая рассказала о подготовке онлайн-программы для акции «Ночь в музее».
В музее-заповеднике «Петергоф» готовят онлайн-программу для акции «Ночь в музее»
  • ©peterhofmuseum.ru

«У нас очень успешно прошла неделя памяти перед Днём Победы, мы выпустили маленькие ролики с воспоминаниями людей, которые вошли в Петергоф после войны, и это превзошло все наши ожидания по посещаемости. Мы также делаем сейчас программу для «Ночи в музее», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, программа будет доступна только во время акции.

Кальницкая также отметила, что в последнее время стало сложнее привлечь зрителей.

«Видно, что количество посещений сайта снижается. У нас оно вначале поднялось на 700% — это ошеломляющая цифра. Сейчас морально стало тяжело, потому что люди уже хотят в музей», — сообщила она.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что сотрудники Русского музея проведут экскурсию по залам Михайловского дворца в режиме онлайн.

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