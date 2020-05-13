Григорий Константинопольский рассказал о сложностях на съёмках «Грозы»

Режиссёр Григорий Константинопольский рассказал RT, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в ходе съёмок фильма «Гроза».

«Самое сложное, с чем я столкнулся во время съёмок, — уходящая натура. В кино всегда снимают лето зимой и наоборот. Нам хотелось в картинке сохранить тёплую осень, а тут резко похолодало. Листья начали резко желтеть и опадать. Поэтому мы в повышенном режиме стали вести все натурные съёмки», — объяснил Константинопольский.

Он также отметил, что съёмки проходили в Ярославе и длились 12 съёмочных дней (вместе с периодом подготовки — месяц).

«На площадке было много интересного, снимали огромное количество полезного метража в день, и я буквально сходил с ума», — добавил режиссёр.

Роли в фильме «Гроза» исполнили Любовь Аксёнова, Сергей Городничий, Василий Буткевич, Александр Кузнецов и другие. Премьера картины состоится 21 мая на платформе PREMIER.