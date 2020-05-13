Григорий Константинопольский рассказал о сложностях на съёмках «Грозы»

Короткая ссылка
Режиссёр Григорий Константинопольский рассказал RT, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в ходе съёмок фильма «Гроза».
Григорий Константинопольский рассказал о сложностях на съёмках «Грозы»
  • © пресс-служба видеоплатформы PREMIER

«Самое сложное, с чем я столкнулся во время съёмок, — уходящая натура. В кино всегда снимают лето зимой и наоборот. Нам хотелось в картинке сохранить тёплую осень, а тут резко похолодало. Листья начали резко желтеть и опадать. Поэтому мы в повышенном режиме стали вести все натурные съёмки», — объяснил Константинопольский.

Он также отметил, что съёмки проходили в Ярославе и длились 12 съёмочных дней (вместе с периодом подготовки — месяц).

«На площадке было много интересного, снимали огромное количество полезного метража в день, и я буквально сходил с ума», — добавил режиссёр.

Роли в фильме «Гроза» исполнили Любовь Аксёнова, Сергей Городничий, Василий Буткевич, Александр Кузнецов и другие. Премьера картины состоится 21 мая на платформе PREMIER. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить