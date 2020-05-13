Музыканты группы «Ундервуд» рассказали о режиме самоизоляции

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Музыканты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко рассказали о жизни в самоизоляции.
Музыканты группы «Ундервуд» рассказали о режиме самоизоляции
  • РИА Новости

«Страшно во всей этой ситуации только то, что вируса на самом деле много и заболевают знакомые. Слава богу, что никто из друзей и родственников не заболел. Очень много знакомых больных среди врачей, особенно в Москве», — признался Владимир Ткаченко в беседе с НСН.

Он добавил, что в самоизоляции занимается с дочкой онлайн-обучением, и предложил меньше сопротивляться новой реальности. 

В свою очередь, Максим Кучеренко заявил, что в Севастополе, где он находится в данный момент, карантинные меры не такие жёсткие, как в Москве, и он предпочитает в свободное кататься с сыном на роликах во дворе.

Кроме того, музыкант отметил, что вместе со старшей дочерью записал видео на песню «Ахтунг Зоя», а среднего сына старается погружать в чтение книг. 

Ранее ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта спортивный психолог Ольга Тиунова в беседе с радио Sputnik рассказала, как прийти в форму после окончания режима самоизоляции.

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