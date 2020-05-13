Авторы российских Telegram-каналов оценили будущее мессенджера

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Авторы известных российских Telegram-каналов оценили будущее мессенджера.
Авторы российских Telegram-каналов оценили будущее мессенджера
  • Reuters

«Через два года не поменяется принципиально ничего. Через десять лет он может стать менее востребованным коммерчески с точки зрения размещения рекламы, если будут придуманы новые, более удобные площадки», — заявили РИА Новости в команде анонимного канала «Караульный» (108 тыс. подписчиков).

В анонимном канале «Медиатехнолог» (72,1 тыс.) полагают, что спрогнозировать развитие Telegram даже на ближайшее будущее невозможно.

«Telegram, как и любая другая площадка, имеет свой цикл жизни и популярности. Сегодня во всём мире уже больше 400 млн пользователей и 15 млн — в России», — сказали в редакции канала.

Там отметили, что за десять лет число пользователей может перевалить и за миллиард, если Telegram договорится с SEC и запустит свою внутреннюю криптовалюту.

Ранее руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с Newinform оценил уязвимость мессенджеров.

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