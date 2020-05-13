В Москве «Ночь в музее» впервые пройдёт в онлайн-формате

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Акция «Ночь в музее», запланированная на 16 мая, впервые пройдёт в столице в онлайн-формате.
В Москве «Ночь в музее» впервые пройдёт в онлайн-формате
  • © Музей космонавтики

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в акции примут участие свыше 50 культурных площадок Москвы.

«Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», — приводит её слова портал мэра и правительства города.

Сайт «Москва 24» сообщает, что к виртуальной прогулке по экспозиции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в компании артиста МХТ имени Чехова Даниила Стеклова можно будет присоединиться с 21:00 до 22:00 на официальном сайте музея, а также его страницах в соцсетях и YouTube-канале.

В акции «Ночь в музее» также примут участие музей-панорама «Бородинская битва», Московский музей космонавтики, Дом Гоголя, музеи Сергея Есенина и Михаила Булгакова, Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского и др.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что сотрудники Русского музея проведут экскурсию по залам Михайловского дворца в режиме онлайн.

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