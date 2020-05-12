В Подмосковье рассказали о работе по борьбе с борщевиком

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В Московской области рассказали о работе по борьбе с борщевиком.
В Подмосковье рассказали о работе по борьбе с борщевиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В настоящее время работы идут в основном в южных районах. На 11 мая мероприятия прошли на 275 участках.

По данным ведомства, около 32 тыс. га земли поражено борщевиком. Это примерно 7 тыс. отдельных участков.

Работы по ликвидации сорняка будут организованы в несколько этапов.

Ранее kp.ru сообщал, что в в 2020 году на работы в муниципальные районы и городские округа планируется направить около 350 млн рублей, что на 10% больше, чем в 2019-м.

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