Театр Олега Табакова объявил о приёме режиссёрских заявок

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Театр Олега Табакова будет принимать режиссёрские заявки с 15 мая по 1 августа.
Театр Олега Табакова объявил о приёме режиссёрских заявок
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Художественный руководитель театра Владимир Машков заявил, что появилась возможность упорядочить работу по данному направлению.

«Когда все границы закрыты, мы открыты для режиссёрских предложений», — сказал он.

Среди требований — высшее режиссёрское и (или) актёрское образование. Сама заявка должна содержать творческую биографию кандидата, пьесу или материал для постановки в готовом виде и другую информацию.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая.

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