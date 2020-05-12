Театр Олега Табакова объявил о приёме режиссёрских заявок
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Художественный руководитель театра Владимир Машков заявил, что появилась возможность упорядочить работу по данному направлению.
«Когда все границы закрыты, мы открыты для режиссёрских предложений», — сказал он.
Среди требований — высшее режиссёрское и (или) актёрское образование. Сама заявка должна содержать творческую биографию кандидата, пьесу или материал для постановки в готовом виде и другую информацию.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая.