Спасатели предупредили об усилении ветра в Крыму до 25 м/с

В ГУ МЧС по Крыму предупредили об усилении юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 25 м/с.

«Во второй половине дня и до конца суток 12 мая в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 метров в секунду», — приводит «Крыминформ» сообщение пресс-службы ведомства.

Спасатели напомнили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Ранее, как сообщало издание kp.ru, спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 12 мая.