Максим Покровский рассказал о записи нового альбома во время самоизоляции

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Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал, что во время самоизоляции в США он успел записать мини-альбом, посвящённый карантину.
Максим Покровский рассказал о записи нового альбома во время самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что запись альбома «4 стадии карантина» производилась в домашней студии.

«Идея первой песни этого альбома родилась ещё до того, как разразилась пандемия коронавируса. Такое впечатление, что ощущения и предчувствия, уже незримо витающие в воздухе, каким-то замысловатым образом сложились в то, что впоследствии получило название «Золотое время». Остальные три песни были написаны уже в условиях карантина. Когда мы взглянули на них как на единое целое, стало очевидно, что эти треки объединяет не только время и условия их создания, а что-то ещё», — признался музыкант.

Он добавил, что эти треки могли бы стать четырьмя постами последнего блогера, которые будут опубликованы, несмотря на то что их уже никто не прочтёт.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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