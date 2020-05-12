В Москве пройдут онлайн-лекции по теме «Архитектура в кино»

Сеть кинотеатров «Москино» пригласила жителей столицы на онлайн-лекции в рамках цикла «Архитектура в кино».

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, прямые трансляции запланированы 13, 15, 20 и 22 мая.

Слушателям расскажут, зачем режиссёры строили для своих фильмов целые города и планеты, как архитектура создаёт необходимую атмосферу в картине.

«Лекции посвящены кинематографу разных стран и эпох. Можно будет узнать о значении архитектуры в известных советских и российских фильмах, в европейских картинах 1920-х и американском кино 70–80-х», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Лекции проведёт историк архитектуры и основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов.

Первая лекция под названием «От «Метрополиса» до «Бегущего по лезвию» пройдёт 13 мая.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что спецпроекты парков Москвы будут работать в онлайн-режиме до конца мая.