В Москве пройдут онлайн-лекции по теме «Архитектура в кино»
- © Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, прямые трансляции запланированы 13, 15, 20 и 22 мая.
Слушателям расскажут, зачем режиссёры строили для своих фильмов целые города и планеты, как архитектура создаёт необходимую атмосферу в картине.
«Лекции посвящены кинематографу разных стран и эпох. Можно будет узнать о значении архитектуры в известных советских и российских фильмах, в европейских картинах 1920-х и американском кино 70–80-х», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Лекции проведёт историк архитектуры и основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов.
Первая лекция под названием «От «Метрополиса» до «Бегущего по лезвию» пройдёт 13 мая.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что спецпроекты парков Москвы будут работать в онлайн-режиме до конца мая.