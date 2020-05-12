«Союзмультфильм» презентовал первый короткометражный 3D-мультфильм

Киностудия «Союзмультфильм» представила на своём YouTube-канале короткометражный 3D-мультфильм.

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу киностудии, презентация мультика «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» прошла онлайн.

В пресс-службе подчеркнули, что это первый короткометражный 3D-релиз киностудии.

Приключенческая короткометражка создана по одноимённой детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что киностудия «Союзмультфильм» присоединилась к культурному проекту #Москвастобой и опубликовала две подборки лучших мультфильмов для просмотра в самоизоляции.