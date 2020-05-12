В столице рассказали о новой онлайн-программе «Московских сезонов»

«Московские сезоны дома» подготовили новую онлайн-программу на 12—16 мая.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, подписчики «Московских сезонов» в социальных сетях могут увидеть тренировку канадской спортсменки Миа Нобле по слэклайну, а также трюки Фриди Кюне из Германии.

12 мая диктор радио и телевидения Сергей Вострецов прочтёт отрывки из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

13 и 15 мая специалисты расскажут о творчестве художника-авангардиста Казимира Малевича, а также предложат написать акварель в стиле супрематизм.

16 мая художник Никита Григорьев расскажет и покажет, как создать весеннюю картину.

12 мая состоится мастер-класс по приготовлению бисквитных пирожных «Вупи-пай», а 16 мая можно будет научиться готовить рулет из безе с кремом и свежими ягодами.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запустил онлайн-проект «Другая война» о том, как музей пережил военные годы.