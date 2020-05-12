В Минкультуры сообщили о порядке работы музеев на фоне коронавируса

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Замминистра культуры Алла Манилова рассказала о правилах работы российских музеев в связи с коронавирусом.
В Минкультуры сообщили о порядке работы музеев на фоне коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это не просто наше видение ситуации, а детально проработанные — совместно с федеральными учреждениями, всеми лидерами отрасли — сроки. Точка отсчёта возобновления работы музеев — полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев — середина июля», — отметила она в беседе с «Известиями».

В соответствии с порядком, до полного окончания пандемии число посетителей музеев ограничат, а билеты будут продаваться онлайн, по сеансам, и их количество будет рассчитываться исходя из возможности соблюдения двухметровой дистанции между людьми в зале.

При этом музеям необходимо будет провести дезинфекцию всех помещений и произвести закупки необходимых средств защиты для сотрудников и посетителей.

Отмечается, что все публичные помещения будут снабжены информационными табличками, санитайзерами и соответствующей разметкой по всему пути следования посетителей.

Ранее, как сообщала kp.ru, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запустил онлайн-проект «Другая война».

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