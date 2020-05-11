Музыкант Андрей Князев прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции

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Лидер группы «КняZz» Андрей Князев прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции.
Музыкант Андрей Князев прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции
  • АГН «Москва»

Он пожелал всем бодрости духа и призвал не унывать, беречь свои нервы.

«Занимайтесь полезными вещами, не стоит прозябать зазря — книги, фильмы, рок-н-ролл, всё это должно быть у вас в топе. Сегодняшняя ситуация — это испытание, и по-другому это никак не назовёшь», — цитирует музыканта НСН.

Как добавил Князев, когда всё закончится, группа возобновит концертную деятельность.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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