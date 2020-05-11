Патрисия Каас рассказала, как провела двухмесячную самоизоляцию

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Французская певица Патрисия Каас рассказала, как провела двухмесячную самоизоляцию.
Патрисия Каас рассказала, как провела двухмесячную самоизоляцию
  • Reuters

«Мне к ней не привыкать — я всегда провожу много времени дома. Самое трудное — отсутствие общения. Никого не пригласишь, ни к кому не пойдёшь в гости. К тому же живу я одна. Неуютно себя чувствуешь, когда садишься за стол обедать или ужинать», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Каас, за два месяца она выходила из дома раза три, чтобы купить самое необходимое.

Как отметила певица, в отношении себя она не испытывает страха, но ужасно волнуется за родных.

Каас также выразила мнение, что изоляция нужна не только людям, но и природе.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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