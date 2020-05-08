Актёр Алексей Шевченков рассказал о значении 9 Мая
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- РИА Новости
«Для меня 9 Мая — праздник памяти. Очень хороший день. Классный день. Мои любимые праздники — 8 Марта и 9 Мая», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По его словам, это день благодарности тем, кто принёс безоговорочную Победу.
Кроме того, Шевченков отметил, что для него честь сниматься в военных фильмах.
«В военных фильмах всегда есть что сказать. Напомнить о тех днях, людях, которые совершили реальный подвиг и победили», — пояснил он.
Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.