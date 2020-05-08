Актёр Алексей Шевченков рассказал о значении 9 Мая

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Актёр Алексей Шевченков рассказал, что для него значит День Победы.
Актёр Алексей Шевченков рассказал о значении 9 Мая
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Для меня 9 Мая — праздник памяти. Очень хороший день. Классный день. Мои любимые праздники — 8 Марта и 9 Мая», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, это день благодарности тем, кто принёс безоговорочную Победу.

Кроме того, Шевченков отметил, что для него честь сниматься в военных фильмах.

«В военных фильмах всегда есть что сказать. Напомнить о тех днях, людях, которые совершили реальный подвиг и победили», — пояснил он.

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.

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