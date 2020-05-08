Эксперты обсудили ситуацию в индустрии развлечений в условиях пандемии коронавируса

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В сети прошла сессия «Театр на удалёнке. Индустрия развлечений времён коронавируса», в ходе которой эксперты обсудили состояние и перспективы отрасли во время и после пандемии коронавируса.
Эксперты обсудили ситуацию в индустрии развлечений в условиях пандемии коронавируса

    В мероприятии, проведённом на площадке Фонда Росконгресс, приняли участие руководители театров, режиссёры, продюсеры и другие представители данной сферы. В ходе дискуссии были затронуты такие вопросы, как проблемы финансового характера в период пандемии, прогнозируемые убытки театров за время самоизоляции, возможности государственной и частной поддержки.

    Также участники сессии обсудили особенности работы артистов в отсутствие зрителей и проблемы трансляции спектаклей и концертов на интернет-платформах, в том числе связанные с авторским правом.

    Запись встречи доступна на сайте Фонда Росконгресс, а также на официальных страницах организации на YouTube и в Facebook.

    Ранее сайт mosaica.ru сообщил, что международный фестиваль «От всей души» пройдёт в онлайн-формате.

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