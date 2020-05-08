Пушкинский музей запустил онлайн-проект «Другая война»

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запустил онлайн-проект «Другая война» о том, как музей пережил военные годы. 
Пушкинский музей запустил онлайн-проект «Другая война»
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru, запущенный специально к 9 Мая сайт состоит из двух частей: «Факты» и «Взгляд».

В первой части зрители смогут пройти виртуальный тур по постоянной экспозиции Главного здания и увидеть архивные документы, личные дневники, письма и фотографии сотрудников, которые сражались за сохранение здания музея и его фондов.

Во второй части проекта участники программ направления «Пушкинский.Youth» делятся своими впечатлениями от свидетельств трагических событий XX столетия.

«Другая война» — исключительно важный, очень личный и глубокий по содержанию проект. Мы предлагаем зрителю два взгляда на музей в военные годы — со стороны фактов и со стороны чувств. От трагических событий прошлого к сегодняшнему дню нас ведут наши дети, воспитанники молодёжных программ музея, которые мысленно прожили эту историю и прочувствовали её, каждый по-своему», — подчеркнула директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

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