Юрий Лейзеров рассказал о съёмках сериала «Крепкая броня»

Кинорежиссёр Юрий Лейзеров рассказал о работе над телесериалом «Крепкая броня», который посвящён героям Великой Отечественной войны.

В интервью ФАН он признался, что получил огромное удовольствие от работы с актёрами на площадке.

«Какие-то вещи, да, были сложными — прежде всего в техническом плане, но всё это настолько нас вдохновляло, настолько мы бросались в это всем сердцем. Мы каждый день спешили друг к другу. Лично меня привозили с площадки домой в два-три часа ночи, но уже в пять-шесть утра за мной приезжала машина. Сон был очень коротким, но ни разу не случилось так, чтобы я хотел ещё немного поспать», — отметил режиссёр.

Он добавил, что, несмотря на драматизм военной тематики, съёмки давались легко по причине трепетного отношения всей команды к работе и друг к другу.

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