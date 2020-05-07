Международный фестиваль «От всей души» в Ульяновской области перевели в онлайн-формат

Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» в Ульяновской области состоится в онлайн-формате.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на организаторов. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

В 2020 году будет выбран только один победитель в номинации «Эхо». С 26 по 30 мая пройдёт голосование за лучший фильм фестиваля за всю его историю.

Зрителям предоставят ссылки на ленты, которые можно посмотреть для определения победителя.

Ранее телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.