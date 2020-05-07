БДТ покажет спектакль «Война и мир Толстого» с Алисой Фрейндлих онлайн
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Как передаёт «Петербургский дневник», трансляция состоится 7 мая в 19:00.
Отмечается, что премьера спектакля прошла на сцене БДТ в 2015 году.
Алиса Фрейндлих исполнила в постановке главную роль — музейной смотрительницы Натальи Ильиничны, полной тёзки Наташи Ростовой.
Как ранее сообщала газета «Известия», на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» 10 мая состоится онлайн-трансляция спектакля режиссёра Ивана Поповски «Алиса в Зазеркалье» в постановке театра «Мастерская Петра Фоменко».