БДТ покажет спектакль «Война и мир Толстого» с Алисой Фрейндлих онлайн

БДТ покажет трансляцию спектакля «Война и мир Толстого» режиссёра Виктора Рыжакова с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих в главной роли.

Как передаёт «Петербургский дневник», трансляция состоится 7 мая в 19:00.

Отмечается, что премьера спектакля прошла на сцене БДТ в 2015 году.

Алиса Фрейндлих исполнила в постановке главную роль — музейной смотрительницы Натальи Ильиничны, полной тёзки Наташи Ростовой.

Как ранее сообщала газета «Известия», на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» 10 мая состоится онлайн-трансляция спектакля режиссёра Ивана Поповски «Алиса в Зазеркалье» в постановке театра «Мастерская Петра Фоменко».