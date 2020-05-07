Спектакль «Алиса в Зазеркалье» покажут в режиме онлайн

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На образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» 10 мая состоится онлайн-трансляция спектакля режиссёра Ивана Поповски «Алиса в Зазеркалье» в постановке театра «Мастерская Петра Фоменко». 

Как сообщает газета «Известия», трансляция начнётся в 15:00, запись будет доступна в течение 24 часов.

Кроме того, зрители смогут принять участие в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения, а также в развивающих играх «Учи.ру».

В спектакле заняты Вера Строкова, Роза Шмуклер, Елена Ворончихина, Мария Андреева, Полина Айрапетова, Екатерина Смирнова, Амбарцум Кабанян, Александр Мичков, Юрий Буторин, Дмитрий Рудков, Игорь Войнаровский, Иван Вакуленко, Василий Фирсов, Николай Орловский и др.

Ранее пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова в беседе с Nation News оценила перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции.

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