Спектакль «Алиса в Зазеркалье» покажут в режиме онлайн

На образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» 10 мая состоится онлайн-трансляция спектакля режиссёра Ивана Поповски «Алиса в Зазеркалье» в постановке театра «Мастерская Петра Фоменко».

Как сообщает газета «Известия», трансляция начнётся в 15:00, запись будет доступна в течение 24 часов.

Кроме того, зрители смогут принять участие в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения, а также в развивающих играх «Учи.ру».

В спектакле заняты Вера Строкова, Роза Шмуклер, Елена Ворончихина, Мария Андреева, Полина Айрапетова, Екатерина Смирнова, Амбарцум Кабанян, Александр Мичков, Юрий Буторин, Дмитрий Рудков, Игорь Войнаровский, Иван Вакуленко, Василий Фирсов, Николай Орловский и др.

Ранее пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова в беседе с Nation News оценила перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции.