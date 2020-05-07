В Москве рассказали об онлайн-проекте «Искусство Победы»

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Организаторы «Московских сезонов» подготовили к 9 мая праздничный онлайн-проект «Искусство Победы».
В Москве рассказали об онлайн-проекте «Искусство Победы»
  • ©moscowseasons.com

Об этом сообщает kp.ru.

«Спецпроект «Искусство Победы» посвящён счастливым событиям, которые пусть редко, но всё же случались даже в тяжёлые военные годы, и всем, кто дарил людям радость и праздник», — отметили в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На сайте можно узнать об артистах фронтовых бригад, о военном пути Аркадия Райкина, Любови Орловой, Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова и других, о жизни московских театров, а также о работе журналистов и фотографов в годы войны.

Кроме того, в рамках спецпроекта можно увидеть подборку статей газеты «Известия» за 1941—1945 годы, посмотреть исторические фильмы, послушать плейлист с песнями военного времени.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Музей памяти Зои Космодемьянской откроется в Московской области 8 мая.

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