Парк «Зарядье» подготовил онлайн-выставку к 75-летию Победы

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Парк «Зарядье» подготовил онлайн-выставку к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, выставка представит картины художника Игоря Обросова, посвящённые участникам сражений в годы войны, а также рисунки учеников Московской средней художественной школы для одарённых детей — Гелия Воржева, Виктора Иванова, Люцина Титова, Олега Савостюка и др.

«Экспозиция «Лица войны» станет первой выставкой, которая откроется в режиме онлайн. Этот проект подземный музей «Зарядья» запустил в 2020 году. В его рамках в парке проходят короткие выставки, каждый месяц сменяющие друг друга», — пояснили в пресс-службе парка.

Отмечается, что в ходе виртуальной экскурсии пользователи смогут также познакомиться с творчеством современных поэтов, которые посвятили свои стихи событиям Великой Отечественной войны.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Музей памяти Зои Космодемьянской откроется в Московской области 8 мая.

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