В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию областного центра.

«На юге Тюменской области в период с 6 по 12 мая местами ожидается аномально жаркая погода, отклонение средней суточной температуры воздуха от нормы составит 10 градусов и более», — отметили в городской администрации.

Также стало известно, что в Кировской области прогнозируют усиление ветра. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В четверг, 7 мая, порывы ветра будут достигать 18 м/с. В целом ожидается пасмурная погода, около 15:00 возможен дождь.

Ранее спасатели предупредили о грозах и усилении ветра до 18 м/с в Нижегородской области.