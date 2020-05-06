В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области.
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию областного центра.

«На юге Тюменской области в период с 6 по 12 мая местами ожидается аномально жаркая погода, отклонение средней суточной температуры воздуха от нормы составит 10 градусов и более», — отметили в городской администрации.

Также стало известно, что в Кировской области прогнозируют усиление ветра. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В четверг, 7 мая, порывы ветра будут достигать 18 м/с. В целом ожидается пасмурная погода, около 15:00 возможен дождь.

Ранее спасатели предупредили о грозах и усилении ветра до 18 м/с в Нижегородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить