В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальный тур по острову
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Об этом сообщают «Невские новости».
Панорамы, снятые фотохудожником Игорем Георгиевским покажут виды острова. Интерактивный тур позволит посетить, например, ветряную мельницу Биканина.
Подробности о достопримечательностях можно узнать в аудиогиде.
Экскурсия доступна и с персональных компьютеров, и с мобильных устройств.
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