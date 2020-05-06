В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальный тур по острову

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В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальную экскурсию по острову.
В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальный тур по острову
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Об этом сообщают «Невские новости».

Панорамы, снятые фотохудожником Игорем Георгиевским покажут виды острова. Интерактивный тур позволит посетить, например, ветряную мельницу Биканина.

Подробности о достопримечательностях можно узнать в аудиогиде.

Экскурсия доступна и с персональных компьютеров, и с мобильных устройств.

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