В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальный тур по острову

В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальную экскурсию по острову.

Об этом сообщают «Невские новости».

Панорамы, снятые фотохудожником Игорем Георгиевским покажут виды острова. Интерактивный тур позволит посетить, например, ветряную мельницу Биканина.

Подробности о достопримечательностях можно узнать в аудиогиде.

Экскурсия доступна и с персональных компьютеров, и с мобильных устройств.

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