Шура Би-2 рассказал о режиме самоизоляции

Лидер группы «Би-2», гитарист и певец Шура Би-2 рассказал о работе в режиме самоизоляции.

В беседе с «Российской газетой» он рассказал, что на карантине запустил в интернете культурно-просветительную программу, о которой мечтал много лет.

Кроме того, музыкант отметил, что вместе с группой «Би-2» занят работой над новым синглом.

«Все люди в нашей группе взрослые и семейные. У каждого свои планы и своя жизнь. Но и в самоизоляции мы общаемся каждый день. Сейчас заняты нашим новым синглом «Депрессия». Вместе с режиссером Максом Шишкиным, который живёт в Казахстане, пытаемся дистанционно сделать первое мультипликационное игровое видео, не выходя из дома», — пояснил Шура Би-2.

Он добавил, что коллектив также продолжает работу над записью и сведением нового альбома. Уже готовы четыре песни, остальные планируют записать после завершения режима самоизоляции.

Ранее лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в беседе с НСН рассказал, чем занимается во время режима самоизоляции.